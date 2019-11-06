قمع متظاهرين أثناء محاولتهم عبور جسر الأحرار في بغداد (فيديو)

عرضت فضائية "الحدث"، مقطع فيديو يوضح قمع متظاهرين أثناء محاولتهم عبور جسر الأحرار في بغداد.



وأعلنت مصادر عراقية عن مقتل شخص قرب جسر الأحرار في بغداد، ليل الثلاثاء، بعد محاولة محتجين عبور الجسر مجددًا، في وقت أطلقت فيه القوات الأمن النار على متظاهرين وفقا لما ذكرته مصادر عراقية.



وتستمر اليوم الأربعاء التظاهرات، وسط إصابة 20 عراقيا بعد إطلاق قوات الأمن العراقية لقنابل الغاز والرصاص الحي في بغداد، ومقتل متظاهرين اثنين باشتباكات في مدينة كربلاء العراقية، وتظاهرات واسعة وعمليات كر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن قرب جسر الشهداء في بغداد.