للمرة الأولى.. كنيسة قبطية في "القدس" باسم شهداء العصر الحديث

أصدرت مطرانية مطران الكرسي الأورشليمي بالأرض المُقدسة "القدس" بيانًا رسميًا، مساء أمس الثلاثاء، عن تفاصيل بناء أول كنيسة قبطية في منطقة بيت لحم، برئاسة الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي.



وقالت المطرانية في بيانها إنه، قام الأنبا أنطونيوس، مطران الكرسي الأورشليمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالبدء ببناء أول كنيسة قبطية في منطقة بيت لحم (تحت الإنشاء)، علىَّ اسم شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتشمل

• الشكح

• كنيسة القديسين

• شهداء مذبحة ليلة عيد الميلاد في نجع حمادي

• شهداء البطرسية

• شهداء أقباط ليبيا

• شهداء كنيسة طنطا

• شهداء حادث دير الأنبا صموائيل الأول والثاني

• شهداء كنيسة حلوان

• شهداء أقباط العريش

• شهداء أقباط ماسبيرو



وأوضحت المطرانية أن بناء هذه الكنيسة يأتي لأول مرة في تاريخ شهداء العصر الحديث للكنيسة القبطية في القرن الـ٢١، والتي تنشأ في مدينة بيت لحم بالأراضي المحتلة، ومن المقرر أن يقوم الأنبا أنطونيوس مطران القدس برسامة جميع الأيقونات كل أيقونة لكل شهيد ليتم وضعها عقب التدشين في الكنيسة للبركة لمن يأتي من جميع أنحاء العالم.



وكانت الكنيسة- بحسب المُطرانية- قد قامت بشراء منزل قريب من الدير الذي هو كان أصلًا منزلًا محليًا في الحارة التي تعتبر من أجمل حارات بيت لحم القديمة، لحفاظها على معمارها التقليدي، وقُوّيت أساسات المنزل المكون من طابق واحد، لترتفع فوقه كنيسة في طور البناء، باسم كنيسة شهداء القرن الـ21 والبابا كيرلس السادس معًا.



وأوضحت المُطرانية أن تلك الكنيسة هي أجدد كنيسة تبنى في فلسطين، وتشير إلى الجهد القبطي، للاستحواذ على مكان قريب من كنيسة المهد، ويربط الحاضر، من خلال اسم شهداء هذا القرن، بالماضي باسم البابا كيرلس، وفي الوقت ذاته ترتفع الكنيسة بمعمارها الجديد، لتواجه معمار الحارة القديم- وفق البيان.

