التعليم تصدر قرارًا جديدًا لتطبيق المادة الخاصة للمتقدمين للدمج

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، أنه في ضوء الاستفسارات المقدمة من أولياء الأمور عن آلية تطبيق الكتاب الدوري 3 لسنة 2019، وفي ضوء موافقة الوزير، أوضح أن التطبيق للمادة الخاصة بشئون الامتحانات بالكتاب الدوري يتم العمل بها للطلاب المتقدمين للدمج مع بدايات المراحل للعام الدراسي 2019-2020.



وقال حجازي، إن طلاب الصف الثالث الثانوي "دمج" سيؤدون الامتحانات لهذا العام 2019-2020 بنفس مواصفات العام الماضي، على أن يتم تطبيق المواصفات الجديدة على الصف الأول الثانوي "دمج" هذا العام، وسيتم تطبيقه مستقبلًا بشكل تصاعدي.



وفيما يخص باقي الصفوف يُعمل بالمواصفات الامتحانية الواردة بالقرار الوزاري 252 لسنة 2017.



وأضاف حجازي، كما أنه يتم الاعتماد على التقارير الطبية المعتمدة والمقاييس المعتمد نتائجها من وزارة التربية والتعليم بما ييسر على أولياء الأمور، مؤكدًا أن الإجراءات التي تتخذها الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب، وتحقيقًا للصالح العام.