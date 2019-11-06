الأوقاف للبرلمان: 96 مليون جنيه ميزانية فرش المساجد

قال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الميزانية المخصصة لفرش المساجد تبلغ 96 مليون جنيه، منها 36 مليون من الموازنة العامة و60 مليون خصصتها الوزارة من الموارد الذاتية.



وأضاف طايع، خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات فرش المساجد، أن هناك خطة تجدد كل شهرين لفرش المساجد، توزع على المساجد الأكثر احتياجًا، ويتم تلقي طلبات النواب وجهات أخرى، ويتم إدراج المساجد وفرشها تباعًا، ولا يتم تجاهل طلبات النواب.



ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن فرش بعض المساجد بمركز سمالوط - محافظة المنيا، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن إحلال وتجديد مسجدي نجع محرم سعيد وأبوبكر الصديق - مركز قوص - محافظة قنا.