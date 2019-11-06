أبوهشيمة: تحقيق التنمية المستدامة يحتاج إلى تضافر جهود المثلث الذهبى

قال أحمد أبوهشيمة، رجل الأعمال المصري ورئيس شركة حديد المصريين، إن الوصول إلى التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030، يتعلق بجهود المثلث الذهبي، الذي يتمثل فى الشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى ومنظمات المجتمع المدني.



وأضاف "أبوهشيمة"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب على المتخصصين تبسيط كلمة التنمية المستدامة للمواطنين، والمقصود من التنمية المستدامة هو أن لدينا نُدرة فى الموارد الطبيعية، وذلك لا يقتصر على مصر فقط بل العالم كله، سواء فى المياه أو الطاقة مقارنة مع ارتفاع التعداد السكاني، ما يؤدى إلى ارتفاع الاستهلاك، بالتالي تقل الموارد الطبيعية.



وأوضح أن مشكلة مصر الأساسية نقص التنمية البشرية، فضلًا عن مشاكل الصحة والتعليم، لافتًا إلى أن كل هذه المشاكل ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.