ضبط "مستريح" نصب على مواطنين في 60 مليون جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في ضبط متهمين بالاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها في الشروق.



تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنین باستيلاء شریك بإحدى شركات الإستشارات الھندسیة والمقاولات، وعضو مجلس إدارة، على 60 مليون من أموال المواطنين بقصد توظيفھا واستثمارھا مٌقابل أرباح مالیة بالمُخالفة للقانون.



أسفرت تحریات إدارة مكافحة جرائم النقد عن تلقي المتھمین مبالغ مالیة من المبلغین وآخرین بغرض توظیفھا واستثمارھا في مجال التوریدات العمومیة والإستثمار العقاري مقابل أرباح مالیة متفق علیھا فیما بینھم، وإلتزامھم مع البعض منھم في سداد الأرباح لفترات زمنیة مختلفة، إلا أنھم امتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ بالمُخالفة للقانون.



وعقب تقنین الإجراءات، أكدت التحریات ترك المتھمین محل إقامتھم وإتخاذھم قدر كبیر من المتھمين المشار إلیھما وترددھما على الشركة فى غیر أوقات العمل الرسمیة خشیة ضبطھما.



وبتكثیف التحریات تم رصد تواجد أحدهما، وتم ضبطه بمقر الشركة بمدینة الشروق، وبمواجھتھما أقرا بما ھو منسوب إلیھما، فتم إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وضبط وإحضار الأخر.