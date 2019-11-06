موعد عرض الحلقة الأولى من "ممالك النار" على mbc

ينتظر الجمهور العربي، عرض مسلسل ممالك النار خلال نوفمبر الجاري، كونه عمل فني ضخم ناتج عن تعاون عربي كبير ليس له مثيل من قبل، وهو إنتاج إماراتي ومساهمة سعودية، وتم صويره في الاراضي التونسية، وتكلف نحو “40 ” مليون دولار.



يتناول المسلسل، فترة حكم دولة المماليك التي سقطت على يد العثمانيين بداية القرن السادس عشر، كاشفا الكثير من الحقائق عن تلك الفترة.



ويحكي التحولات الكبيرة التي شهدتها المنطقة العربية بعد وقوع معركة جالديران بين العثمانيين بقيادة السلطان سليم الاول والدولة الصفوية التي كانت تحكم بلاد فارس، وانتهت بهزيمة الصفونية مما تمهد للعثمانين دخول مصر والشام بعد معركة مرج دابق الذي انتصروا فيها على المماليك، كما يروي المسلسل ضمن أحداثه قصة السلطان طومان باي، الذي شنق على باب زويلة.



يشارك في العمل عدد كبير من الفنانين العرب في مقدمتهم خالد أبو النجا والذي يلعب دور “طومان باي” ورشيد عساف، عبد المنعم عمايري، كندة حنا، منى واصف، عاكف نجم، ياسين بن قمرة، ندين تحسين بيك، يارا قاسم، نضال نجم، خالد نجم، يون السيد، فتحى الهداوي، سهير بن عمارة، ومن تأليف محمد عبد الملك وإخراج البريطاني بيتر ويبر.



وأعلنت قنوات mbc عن عرض المسلسل اعتبارًا من 17 نوفمبر الحالي عبر شاشة mbc 1.



تردد قناة mbc 1 العارضة لمسلسل مماليك النار

لقمر التردد معامل الترميز الإتجاه

نايل سات 11470 27500- 56 رأسي

عرب سات 12399 27500- 34 رأسي



