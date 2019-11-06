طرح البرومو الدعائى الثانى لـ"حواديت الشانزليزيه"

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "حواديت الشانزليزيه" الإعلان الثاني له، تمهيدًا لعرضه حصريًا عبر شاشة قناة ON E، بدءًا من يوم 10 نوفمبر الجاري.



مسلسل حواديت الشانزليزيه تدور فى فترة الخمسينيات، وتم تصوير مشاهده في عدة بلاتوهات مختلفة وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصى للعمل والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة.



المسلسل، بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، إدوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي.