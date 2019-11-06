هنا الزاهد لـ "أحمد فهمي": كل سنة وأنت بطلي الخارق

احتفلت الفنانة هنا الزاهد بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد فهمي، والذي يوافق اليوم الأربعاء 6 نوفمبر الجاري، وذلك عبر خاصية "الاستوري" على موقع "إنستجرام".



وشاركت "هنا"، متابعيها بصورة لزوجها أحمد فهمي من الاحتفال بعيد ميلاده، وكتبت عليها "كل سنة وأنت طيب يا بطلي الخارق".



وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين.