"الشاطئ" يثير إعجاب جمهور المغرب بمهرجان المعاهد المسرحية

شارك طلبة المعهد العالي للفنون المسرحيه، التابع لأكاديمية الفنون المصرية، في المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية بدورته الخامسة بمدينة الرباط، بعرض مسرحي بعنوان "الشاطئ"، بالمسرح الوطني محمد الخامس بمدينة الرباط بالمغرب.



وأثار العرض إعجاب الجماهير التي حيت وهتفت لأبطال العرض المسرحي "الشاطئ"، مرددين هتافات "عاشت مصر أم الدنيا، تحيا مصر.. تحيا مصر، ومصر بلد الفن والإبداع"، وغيرها من الهتافات التشجيعية.



ويشارك في المهرجان ١٤ عرضًا مسرحيًا من ١٤ دولة مختلفة، من بينها مصر.



ويطرح العرض المسرحي "الشاطئ" سؤالاً وجوديًا عن ماهية الموت، وهل هناك عالم آخر موازي للحياة؟، ويناقش مدى أهمية أن تكون للفرد قيمة في الحياة وأعمال ينتفع بها ويذكر بها وتخلد ذكراه.