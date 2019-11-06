إينرجي تطلق النسخة الـ21 لحفل الميوزيك أورد.. 9 نوفمبر

اعلنت إذاعة "إنيرجي" العالمية عن موعد النسخة الـ21 من حفل توزيع جوائز "إنيرجي ميوزك أورد" يوم 9 نوفمبر الجاري، وأن التصويت على المرشحين للجوائز سينتهي في اليوم الثامن من الشهر ذاته.



يقام الحفل في مدينة "كان" الفرنسية، وتصنف الجائزة كواحدة من أهم الجوائز الموسيقية مثل جائزة "جرامي"، "إنيرجي ميوز أورد" الوحيدة التي تعتمد على تصويت الجمهور.



وتقدم إذاعة "إنيرجي مصر" على ترددها 92.1 وعلى منصاتها الرقمية، تغطية خاصة للحفل الذي سيشهد حضور عدد من النجوم العالميين من بينهم فريق Jonas Brothers.



وجاء التصويت هذا العام بشكل مختلف، فقد أتيح للجمهور تصويتا واحدا في كل فئة في اليوم، ما عدا يوم 24 أكتوبر كان مميزا من حيث التصويت حيث سمح للجمهور بالتصويت مرتين في الفئة بدلا من مرة واحدة.



واعلنت "إنيرجي العالمية" في بيان لها أنه سيتم الكشف عن فئة جديدة من فئات الجائزة يوم الحفل، وسيكون عبر الرسائل الهاتفية النصية، بالتزامن مع عرض الحفل.



وتضم "إنيرجي ميوزك أورد" 12 فئة وهم: (أفضل فيديو كليب في العام – أفضل أغنية فرنسية – أغنية العام العالمية – دي جي العام – أفضل مغنية عالمية – أفضل مغنية فرنسية – أفضل مغني عالمي – أفضل مغني فرنسي – أفضل غناء جماعي أو ثنائي عالمي – أفضل غناء جماعي أو ثنائي فرنسي – أفضل فنان ملهم فرنسي – أفضل ملهم عالمي). وأعلنت "إنيرجي" العالمية ومقرها الرئيسي فرنسا، أن فريق "جوناز براذرز" أكد حضوره الحفل، وشهد عام 2019 عودة الفريق الذي يعد أحد أعظم الفرق الغنائية في القرن الواحد والعشرين، وذلك بعد 6 سنوات من إعلان انفصال الأخوة نيك وكيفن وجو عن بعضهم، حيث أعلنوا عودتهم للغناء سويا مرة أخرى في فبراير 2019.



كما ستستضيف الحفل المغنية وكاتبة الأغاني البلجيكية، أنجيل، المرشحة في 4 فئات للجائزة، وهم "أفضل أغنية فرنسية – أفضل كليب – ديو العام – وأفضل مغنية نسائية في العام". وتستضيف الحفل المغنية الفرنسية آية ناكامورا، البالغة من العمر 24 والتي حققت نجاحا مبكرا بفضل أغنياتها DJADJA وأغنية Pookie. وأكدت آية حضورها الحفل وهي مرشحة في فئتين وهما أفضل أغنية فرنسية في العام، وأفضل مغنية سيدة في العام. بالإضافة إلي ذلك أكدت الإذاعة أن كل من المغني الفرنسي كينجي جيراك، وبوكورا، وسوبرانو، أكدوا حضورهم للحفل.



وحصل عدد من النجوم البارزين على جائزة "إنيرجي ميوزك أورد"، مثل المغنية ريانا التي حصلت على جائزة أفضل مغنية عام 2010، وجنيفر لوبيز التي حصلت على الجائزة مرتان.

