الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

فن

إينرجي تطلق النسخة الـ21 لحفل الميوزيك أورد.. 9 نوفمبر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:46 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
طباعة
اعلنت إذاعة "إنيرجي" العالمية عن موعد النسخة الـ21 من حفل توزيع جوائز "إنيرجي ميوزك أورد" يوم 9 نوفمبر الجاري، وأن التصويت على المرشحين للجوائز سينتهي في اليوم الثامن من الشهر ذاته.

يقام الحفل في مدينة "كان" الفرنسية، وتصنف الجائزة كواحدة من أهم الجوائز الموسيقية مثل جائزة "جرامي"، "إنيرجي ميوز أورد" الوحيدة التي تعتمد على تصويت الجمهور.

وتقدم إذاعة "إنيرجي مصر" على ترددها 92.1 وعلى منصاتها الرقمية، تغطية خاصة للحفل الذي سيشهد حضور عدد من النجوم العالميين من بينهم فريق Jonas Brothers.

وجاء التصويت هذا العام بشكل مختلف، فقد أتيح للجمهور تصويتا واحدا في كل فئة في اليوم، ما عدا يوم 24 أكتوبر كان مميزا من حيث التصويت حيث سمح للجمهور بالتصويت مرتين في الفئة بدلا من مرة واحدة.

واعلنت "إنيرجي العالمية" في بيان لها أنه سيتم الكشف عن فئة جديدة من فئات الجائزة يوم الحفل، وسيكون عبر الرسائل الهاتفية النصية، بالتزامن مع عرض الحفل.

وتضم "إنيرجي ميوزك أورد" 12 فئة وهم: (أفضل فيديو كليب في العام – أفضل أغنية فرنسية – أغنية العام العالمية – دي جي العام – أفضل مغنية عالمية – أفضل مغنية فرنسية – أفضل مغني عالمي – أفضل مغني فرنسي – أفضل غناء جماعي أو ثنائي عالمي – أفضل غناء جماعي أو ثنائي فرنسي – أفضل فنان ملهم فرنسي – أفضل ملهم عالمي). وأعلنت "إنيرجي" العالمية ومقرها الرئيسي فرنسا، أن فريق "جوناز براذرز" أكد حضوره الحفل، وشهد عام 2019 عودة الفريق الذي يعد أحد أعظم الفرق الغنائية في القرن الواحد والعشرين، وذلك بعد 6 سنوات من إعلان انفصال الأخوة نيك وكيفن وجو عن بعضهم، حيث أعلنوا عودتهم للغناء سويا مرة أخرى في فبراير 2019.

كما ستستضيف الحفل المغنية وكاتبة الأغاني البلجيكية، أنجيل، المرشحة في 4 فئات للجائزة، وهم "أفضل أغنية فرنسية – أفضل كليب – ديو العام – وأفضل مغنية نسائية في العام". وتستضيف الحفل المغنية الفرنسية آية ناكامورا، البالغة من العمر 24 والتي حققت نجاحا مبكرا بفضل أغنياتها DJADJA وأغنية Pookie. وأكدت آية حضورها الحفل وهي مرشحة في فئتين وهما أفضل أغنية فرنسية في العام، وأفضل مغنية سيدة في العام. بالإضافة إلي ذلك أكدت الإذاعة أن كل من المغني الفرنسي كينجي جيراك، وبوكورا، وسوبرانو، أكدوا حضورهم للحفل.

وحصل عدد من النجوم البارزين على جائزة "إنيرجي ميوزك أورد"، مثل المغنية ريانا التي حصلت على جائزة أفضل مغنية عام 2010، وجنيفر لوبيز التي حصلت على الجائزة مرتان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

الفراعنة يغزون العالم.. وتوت عنخ أمون يصبح "هوس" العالم الحديث

منذ حوالي 15 ساعة

الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصرى" الإخوانية لإثارة الفوضى

منذ ساعة و 9 دقيقة

في 5 دقائق.. قوات فلبينية تقتل مصرياً ونجله: إرهابيان

منذ حوالي 15 ساعة

"قول حاحا".. تركي آل الشيخ يشعل السوشيال ميديا من جديد (فيديو)

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

موعد تشييع جثمان محمد الحلو ومكان العزاء

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

الصحة الروسية: دخان السجائر يسبب العمى للأطفال

حلوى المولد.. النواشف الأقل في السعرات الحرارية

يحمى الجسم من التلوث والسرطان.. أبرز فوائد البروكلى

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

الرئيس نيوز

دفاع النواب ترفض مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح

بدء اجتماع اللجنة الخاصة في البرلمان لمناقشة بيان الحكومة

«اقتراحات النواب» توافق على إقامة مشروع سكني جديد بكفر الشيخ

"الوضع ينذر بكارثة".. طلب إحاطة في البرلمان بشأن الجرائم بين طلبة المدارس

منوعات

إيقاف تصوير فيلم أنجلينا جولى وسلمى حايك بسبب الحرب النازية

"اللفت".. أطباق جديدة لخضار مهدور حقه

البرازيل تدرس إلغاء الرسوم على رحلات الطيران

"لوحة فأرة" جديدة لعشاق الألعاب.. تعرف عليها

كشكول

التعليم تصدر قرارً جديداً لتطبيق المادة الخاصة للمتقدمين للدمج

حاسبات بنها تقرر قبول تحويل نجل شهيد "بئر العبد" تقديرًا لتضحيات والده

فرع خريجي الأزهر بإندونيسيا يوزع مجلة "نور" على الأطفال

للأباء والأمهات.. طرق تعليم الطفل علي قول الصدق منذ الصغر

إسلام سياسي

إخواني منشق: مستقبل الجماعة في مصر انتهى لأكثر من 10 سنوات

"الجوكر المصري".. خطة تحريضية جديدة تستخدمها الإخوان ضد مصر

"منهار ويخاف من الجواسيس".. تفاصيل الشهور الأخيرة لزعيم داعش أبوبكر البغدادي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

"الشاطئ" يثير إعجاب جمهور المغرب بمهرجان المعاهد المسرحية

المركز القومي للترجمة يصدر "كيف تحيا فى رفاه"

"مولد خير الأنام" بقصر ثقافة المستقبل

"الثقافة ودورها فى بناء الإنسان" بقصر ثقافة أرمنت

صفحتنا ع الفيس بوك