القوى العاملة: "سلامتك وصحتك تهمنا" تصل إلى سيناء

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، أول ندوة من نوعها على أرض الفيروز بسيناء الحبيبة بعنوان "سلامتك وصحتك تهمنا "، تحت رعاية وزارة القوى العاملة، وأشرفت عليها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة الحماية المدنية بالمحافظة.



وقال ياسر سعيد، إن الندوة استهدفت العاملين بالمشروعات العملاقة بمدينة الإسماعيلية الجديدة للتوعية بمخاطر وأنواع الحرائق وطرق الوقاية منها وسبل مكافحتها حين حدوثها.



وألقى العقيد هيثم سكر من إدارة الحماية المدنية محاضره عن أنواع الحرائق ومخاطرها والأسباب التي تؤدي إلى وقوعها والمواد المناسبة المستخدمة لمكافحة كل نوع منها.



وتحدث المهندس عدلي غنيم من إدارة السلامة والصحة المهنية عن الخطر الذي تسببه الحرائق على العمال بمواقع والمصانع والقوانين التي شرعتها الدولة لحماية العمال في أماكن عملهم وتهيئة بيئة عمل آمنة لهم من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.



وشاركت كلية التمريض جامعة قناة السويس بمحاضرة للدكتورة سامية الحسيني الأستاذ بكلية التمريض، تحدثت فيها عن الطرق الصحيحة للإسعافات الأولية للحوادث والاصابات التي تقع في مواقع العمل كالكسور نتيجة السقوط من الارتفاعات، وكيفية التعامل مع المصاب والعناية به حتى وصول المختصين، فضلا عن الإسعافات الأولية في حالات إصابات الحروق والتدخل السريع لإنقاذ المصاب خاصة في اللحظات الأولى للإصابة والتي يمكن أن تخفف كثيرا من آثارها في حالة العلاج السريع والصحيح لها.



حضر الندوة حوالي ٢٠٠ مهندس وفني من العاملين بمشروع الإسماعيلية الجديدة.