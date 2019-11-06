الليلة.. "بالشباب تحيا الامم" يكرم عددا من رموز الفن والإعلام

تكرم إدارة مهرجان "بالشباب تحيا الأمم"، الليلة، مجموعة من رموز الفن والإعلام في احتفالية بعنوان "الأفضل لعام ٢٠١٩" بدار الأوبرا المصرية.



ومن المقرر أن يتم تكريم نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده نظرا لمجهوداته الملموسة في الساحة خلال الفترة الاخيرة، اللواء شبل عبدالجواد، الفنان حلمي عبد الباقي، الفنان نادر أبو الليف، الفنان مجدي شكري، منير مكرم، الفنان مجدي صبحي، الفنانة مي على، المستشار مينا أيوب، ومبادرتي صناع البسمة وأطفال مصر بخير، وفريق الصخرة المسرحي وأسرة تنظيم مهرجان بالشباب تحيا الأمم وعدد من الصحفيين منهم يارا أحمد وأميرة عز الدين ومني محمد رجب وملك موسى.



واحتفل مصطفى كامل سيف الدين، رئيس اللجنة العليا لاحتفالية بالشباب تحيا الأمم، الشهر الماضي بتكريم نخبة كبيرة في الدورة الثالثة لـ بالشباب تحيا الأمم، وذلك في كافة المجالات سواء الفن أو الإعلام والرياضة أو المجال الاجتماعي.