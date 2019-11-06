طارق العريان يعلق على شائعات انفصاله عن أصالة

علق المخرج طارق العريان، على شائعات انفصاله عن الفنانة أصالة وزواجه من الفنانة السورية نسرين طافش، قائلًا إنه دائمًا ما يتردد مثل هذا الكلام.



وقال "العريان"، في تصريحات لبرنامج "عرب وود": "كده كده على مدار السنين بنسمع حاجات لكن أنا من الناس اللى مبركزش فى الحاجات دى".



من ناحية آخرى، ما زالت شائعة انفصال أصالة عن زوجها طارق العريان متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نفي الفنانة السورية، ورغم رد نسرين طافش التي قيل إنها سبب الانفصال بسبب علاقتها بزوج أصالة.