صحفي أمريكي يفضح علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لصحفي أمريكي يفضح علاقة قطر بالتنظيمات الإرهابية، حيث سألته المذيعة: "عملت كصحفي في الشرق الأوسط، وغطيت مناطق صراع مختلفة في بلدان مختلفة في جميع أنحاء المنطقة، كما أنك تتحدث اللغة العربية بطلاقة كما رأيت في فيلمك الوثائقي، لذا خذنا لليوم الذي قبض فيه عليك في 2012 من جبهة النصرة في سوريا، وما المدة التي قضيتها مع هذه المجموعة وكيف حدث إطلاق سراحك؟".



وأجاب الصحفي الأمريكي: "تم احتجازي لمدة 22 شهرًا وتم إطلاق سراحي من خلال تدخل قطر، تعرفي أني كنت رهينة، لم أكن مطلعًا على المفاوضات، لكن قيل لي إن هناك مفاوضات جارية، في يومًا ما قائد تنظيم القاعدة في سوريا، دخل للعرفة التي كنت محتجزًا فيها وقال إنه سيعيدني لوالدتي اليوم".



وأردف: "أخذوني إلى الحدود الإسرائيلية، حيث كانت قوة السلام التابعة للأمم المتحدة هناك تنتظر لاستقبالي، وقد نك إعداد كل ذلك مسبقًا على ما يبدو بمشاركة الأمم المتحدة وقطر، ولم يكن للحكومة الأمريكية سوى علاقة بسيطة نسبيًا، وتم الاتصال بهم في اللحظة الأخيرة".



ثم سألته المذيعة: "ماذا عن الحجة التي تقول أن هذه الأموال (الفدية القطرية) تذهب لتمويل الهجمات الإرهابية التي تودي بحياة الكثيرين؟"، فأجاب قائلًا: "صحيح بالتأكيد أنهم يريدون المال من أجل مواصلة الحرب، وأنهم يستخدمون هذه الأموال لقتل الناس".