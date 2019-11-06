وفد يابانى يزور "النصر التخصصى" ببورسعيد لتقييم الجودة

أعلنت مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، أنه في إطار مشروع تحسين جودة المستشفيات القائم بين وزارة الصحة وهيئة التعاون الدولي اليابانية بالقاهرة (JICA)، زار الفريق الاستشاري لـ baseline survey المستشفى لإجراء استبيان لتقييم الإمكانيات الإدارية للجودة وسلامة المرضى.



وأوضحت المستشفى أن الفريق الاستشاري أشاد بتطبيق معايير الجودة والتفاعل الإداري مع معايير الجودة وسلامة المرضى وتطبيق نظام S5، وإجراء مؤشرات الأداء بما يؤدى إلى تطوير الأداء.



وقدم الدكتور قطب السيد مدير عام مستشفى النصر التخصصي بالشكر لكامل فريق الجودة بالمستشفى، وخصوصًا الدكتورة شرين ثابت مدير إدارة الجودة، والدكتورة تسنيم حامد مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية، والدكتورة سهام خلف مدير التمريض.