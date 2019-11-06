الكويت تحقق أعلى فائض برصيد 10.5 مليار دولار أمريكي

أعلن البنك المركزي الكويتي، في مؤتمر موسع، أن الحكومة الكويتية حققت فائضا في بلغ 3.2 مليار دينار كويتي (10.5 مليار دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2019 مقابل 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) في الربع الأول.



وقال المركزي، اليوم الأربعاء إن معدل النمو في الربع الثاني بلغ 21.4 %، ليصل إلى نحو 528 مليون دينار (نحو 1.7 مليار دولار).



وأرجع البنك نمو فائض الحساب الجاري في الربع الثاني إلى ارتفاع قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 4ر568 مليون دينار (نحو 8ر1 مليار دولار) بنسبة 9ر5 بالمئة مقارنة بالربع الأول.



وأضاف أن ارتفاع الفائض جاء أيضا بسبب انخفاض قيمة المتحصلات في الجانب المدين من الحساب الجاري بقيمة بلغت نحو 40 مليون دينار (نحو 132 مليون دولار).



وذكر أن البيانات الأولية للحساب الجاري في الربع الثاني أظهرت ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي بنحو 5ر287 مليون دينار (نحو7ر948 مليون دولار) بنسبة 5ر10%عن الربع الأول لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو ثلاثة مليارات دينار (نحو تسعة مليارات دولار).



كما أفاد بأن حساب الخدمات حقق انخفاضا في قيمة العجز (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين) خلال الربع الثاني بنحو 8ر326 مليون دينار (نحو مليار دولار) بنسبة 9ر15% ليبلغ 7ر1 مليار دينار (نحو 6ر5 مليار دولار) مقارنة بعجز بلغ ملياري دينار (نحو 6ر6 مليار دولار) بالربع الأول.



وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين لميزان المدفوعات خلال الربع الثاني، قال المركزي إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن صافي قيمة الموجودات الخارجية للمقيمين المدرجة ضمن هذا الحساب بلغت1ر2 مليار دينار (نحو 9ر6

مليار دولار).



وأضاف أن هذه الموجودات انخفضت في الربع الثاني بمقدار 184 مليون دينار (نحو 607 مليارات دولار) مقارنة بالربع الأول.



وأوضح أنه نتيجة للتطورات في الحسابات الرئيسية للميزان، سجل الوضع الكلي لميزان مدفوعات الكويت خلال الربع الثاني فائضا بلغت قيمته نحو 3ر1 مليار دينار (نحو أربعة مليارات دولار) مقابل فائض بنحو 1ر2 مليار دينار (نحو 9ر6 مليار دولار) خلال الربع الأول.