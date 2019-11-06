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فن

هاني شاكر: مهرجان الموسيقى العربية أصبح حلما لكل فنان عربي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:27 م
جريدة الدستور
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عبر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين عن سعادته بالتواجد في مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 28، مشيرا إلى أن المهرجان أصبح من أهم المحافل الموسيقية في الوطن العربي وحلم كل فنان عربي.

وقال- في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - إنه سعيد بالألوان الغنائية التي باتت تتواجد في المهرجان، متمنيا أن يكون هناك 4 أو 5 مهرجانات موسيقية من أجل الارتقاء بالذوق العام.

وأشار إلى أنه ضد الإسفاف والابتذال، لافتا أنه ليس معترف بأغاني المهرجانات، لأنها لا تهدف سوى لإفساد وتدمير الذوق العام.

كما أكد أن مغنيي المهرجانات لا يمتلكون مؤهلات المطربين، موضحا أنه يحاول تقنين أغانيهم للحفاظ على الشباب الذين تأثروا بهذا اللون.
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