المركز القومي للترجمة يصدر "كيف تحيا فى رفاه"

أصدر المركز القومي للترجمة، كتاب "كيف تحيا فى رفاه: خطوات أربع نحو حياة أكثر هناءة وعافية، من تأليف باميلا أ. هايس، وترجمة راقية جلال الدويك.



وتطرح المؤلفة فى مقدمة الكتاب بعض الأسئلة؛ هل تجد نفسك فى أحيان كثيرة، مضغوطًا ومنهكًا؟ تكرر سلوكيات تضر بك؟، هل تود أن تملك مزيدًا من السيطرة على انفعالاتك كى تتصرف بطرق تتناسب مع قيمك الخاصة؟، وغيرها من الأسئلة.



تم ترتيب محتوى الكتاب وفقًا لخطوات أساسية: اعتلاء طريق الرفاه، فهم ضغوطك، استخدام الأفكار لتحسين الشعور وأخيرًا اتخاذ الفعل، وجاءت الخطوة الأولى بعنوان "اعتلاء طريق الرفاه" تمنح الإلهام والتشجيع، وتتضمن هذه الخطوة تدريبات تساعدك على تخيل كيف تكون الحياة الصحية بالنسبة لك، واستيضاح القيم التى تراها مهمة بالنسبة لماهيتك ولما تود أن تصبح عليه.



أما الخطوة الثانية والتى تتمثل فى فهم الضغوط وكيف نميز ما بين الضغوط المتولدة داخليًا عبر الأفكار والمعتقدات والتاويلات، والضغوط خارجية المنشأ الناشئة عن المواقف الخارجية أو عن الاّخرين.



الخطوتان الثالثة والرابعة تتضمنان تعلم واستخدام النمطين الرئيسيين من الأدوات وهما: أدوات تغيير التفكير، وأدوات الفعل، ومن ثم اتخاذ الخطوات الفعلية.