خطة تطوير المدن الجامعية في "أسوان"

عقد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، اجتماعا برؤساء الوحدات بالمدن الجامعية، وذلك لمناقشة أوجه القصور بمباني المدن وتلافيها في أسرع وقت، وذلك بحضور مدير إدارة الصيانة بالجامعة.



وتناول الاجتماع عرض حالة المباني من حيث مستوى النظافة بصفة عامة بمختلف الحجرات للطلاب بصفة خاصة مع تفعيل لائحة الإقامة بالمدن الجامعية، حرصًا على التزام الطلاب بقواعد المدن الجامعية.



وخلال الاجتماع اقترح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، تنظيم مسابقة بين طلاب المدن في كافة المباني على مستوى النظافة، وأن يكون هناك حافز مادي وتكريم المبني الأفضل، موضحًا أن ذلك بهدف بث روح التنافس ولفرض حالة من الانضباط مرور المشرفين بصفة دورية على الحجرات لمتابعة مستوي النظافة.



وأشار إلى، "أن يتم التعامل مع الطلاب كأبناء لنا ونشر الوعي الثقافي لديهم وخلق روح التنافس الشريف من خلال المشاركة الفعالة في الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية والثقافية والرياضية، ويتم وضع تصور كامل بإنشاء صالات للطعام بكل مبنى حسب حالة المبنى".



كما عرض رؤساء الوحدات بعض الاحتياجات للمباني، التي تحتاج منها إلى التطوير، والذي يشمل توصيل الغاز الطبيعي وتغيير بعض الأثاث، فضلا عن وضع خطة زمنية لصيانة وتجديد جميع المباني في أقل وقت ممكن من خلال لجنة مكونة من إدارة الصيانة والإدارة الهندسية بالجامعة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بالاهتمام بالمدن الجامعية، وتنفيذ خطة التطوير حرصًا على راحة الطلاب والطالبات، واستكمال كافة أوجه التطوير في جميع مباني المدن الجامعية.