تأديب 3 مسئولين في بنك بالفيوم

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها في القضية رقم 15 لسنة 60 قضائية، بمجازاة 3 مسئولين بأحد البنوك في الفيوم بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



تضمن الحكم مجازاة "مصطفى. ع" المراقب بالبنك فرع سنورس بخصم أجر 5 أيام من راتبه لتوقيعه على الصفحة الأولى لدفتر ورقي كبدل فاقد منفردًا قبل تسليمه إلى نجل العميل حجاج أبو القمصان، رغم عدم اختصاصه بذلك.



وقضت المحكمة بمجازاة "أحمد. ع" المدير بالبنك بعقوبة الغرامة التي تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت تقاعسه عن اتخاذ اﻹجراءات اﻹدارية نحو شكوى العميل حجاج أبو القمصان حجاج، بوجود عجز برصيده المالى بدفتر التوفير قدره 100 ألف جنيه وبدون سبب قانونى لذلك، ولم يتخذ اﻹجراءات اللازمة حيال إخطار قطاع مخاطر التشغيل بمضمون شكوى العميل حجاج أبو القمصان حجاج فور اكتشافها كخسائر محتملة، واستلم الدفتر الخاص بالعميل وسلمه إلى الصراف لشطب معاملة سحب بمبلغ 70 ألف جنيه وقيدها بعدد ثلاث معاملات دون التحقق من صحة تلك المعاملات.



كما قضت المحكمة بتغريم "عبدالجواد. م" مدير المبيعات، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لإسناده بطاقة متابعة المطبوعات المرقمة بخدمة العملاء للموظف أحمد بهجت مستنديًا في حين أن الدفاتر الورقية المرقمة الخام في حيازة مدير خدمة العملاء بالكاش بوكس فعليًا، ولم يراجع المستندات المؤيدة لإجراء بدل الفاقد للوقوف على شخصية الذى إستلم الدفتر، ولم يتحقق من صحة إجراءات إصدار بدل الفاقد رغم حيازته الفعلية للمطبوعات قبل تسليمه لموظف خدمة العملاء مما ترتب عليه إصدار دفتر بدل فاقد بالمخالفة للتعليمات.



وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.