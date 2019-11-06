حملة مكبرة لتنظيف شوارع الزينية في الأقصر

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية العشى، حملة نظافة داخل القرية، حيث تم رفع 25 طنا من القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق على مستوى القرية.



وذلك بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ومسئول النظافة بالقرى مكي عمر ورئيس القرية، وفقا لتوجيهات محافظ الأقصر.



وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية العقيد أحمد الهواري على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة الزينية ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.



وأضاف "الهواري" أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا مكثفة في تنظيف الشوارع، ورفع القمامة والمخلفات منها، مؤكدًا على مواصلة عمال النظافة أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل يومي.