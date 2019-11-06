اللقطات الأولى لحادثة طعن سياح في جرش بالأردن

تداولت عدد من وسائل الإعلام العربية اليوم الأربعاء، مقطع فيديو ومجموعة من الصور التي تم التقاطها، ووثقت لحظة حادثة الطعن على سياح أجانب في منطقة جرش الأثرية بالأردن.



وأفاد تقرير إخباري أردني، بأن ثلاثة سائحين أجانب ورجل أمن تعرضوا لاعتداء طعن بمنطقة جرش الأثرية اليوم الأربعاء.



ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، على موقعها الإلكتروني، عن مصدر أمني القول إن شخصًا واحدًا طعن الأربعة أثناء تواجدهم في مركز الزوار بمنطقة جرش الأثرية.

طعن 3 سياح إسبان (اثنان حالتهما بالغة) ورجل أمن من الشرطة السياحية في مدينة #جرش pic.twitter.com/iYMtoiDLK7 — مهند بركات (@moohanadbarakat) November 6, 2019