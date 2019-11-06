الأربعاء 06 نوفمبر 2019 الموافق 09 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

الشناوي: لا يوجد نقص في أعداد الأطباء وإنما سوء توزيع

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:25 م
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
طباعة
قال الدكتور محمد الشناوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة العملية التعليمية بكليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، والتي حصل أغلبها على الاعتماد الدولي من قبل هيئة الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المصدرة للأطباء بأعداد كبيرة لإنجلترا وأوربا وأمريكا والدول العربية، وهو ما يعكس كفاءة تدريب الأطباء بشكل قد يصل إلى المستويات العالمية.

وأضاف مساعد الوزير، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرابع والختامي من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن أزمة العجز في عدد الأطباء ببعض التخصصات ناتج بشكل أساسي عن سوء توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية، وليس لقلة الأعداد كما يعتقد البعض.

ولفت مساعد الوزير، إلي أن أسباب أزمة سوء توزيع الأطباء بعضها يتعلق بالمقابل المادي ومعاملات المواطنين مع الأطباء، مشددًا على أهمية دور الإعلام في التعريف بأهمية دور الأطباء وخلق حالة من الوعي داخل المجتمع لتسهيل مهمة الأطباء خاصة ممن يعملون في التخصصات الحرجة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوات حجز تذاكر "كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة" من موقع تذكرتي (فيديو)

منذ يوم

في ذكرى ميلادها.. الأميرة فوزية أجمل نساء العالم

منذ حوالي 17 ساعة

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

وزير الاتصالات يكشف أمام البرلمان سبب سوء خدمة الإنترنت

الصور

image description

وزراء وسياسيون فى حفل افتتاح الأسبوع الكويتى الثانى عشر بمصر

image description

الأهلى يفوز على الزمالك فى كأس مصر للسلة

image description

محمد الحلو يتألق على المسرح الكبير بمهرجان الموسيقى العربية

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

انطلاق النسخة الثانية لمنتدى إعلام مصر

الأكثر قراءة

أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

موعد تشييع جثمان محمد الحلو ومكان العزاء

خبير اقتصادي يكشف أسباب انخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة

تعرف على سعر شحنة سيارات الكهرباء والمسافة التي تقطعها بها

أيام زمان

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

«أنا لولاك كنت ملاك».. حكاية الأغنية الوحيدة التي كتبها طه حسين

بنت الجوهري.. فشلت قصة حبها مع سعد زغلول فأصبح زعيمًا للأمة

«المخدرات وتجارة السلاح».. ماذا يفعل لاعبو البرازيل بعد الاعتزال؟

ads

نجم الساعة

حكاية أول قضية إثبات نسب في مصر.. «هدى شعراوي هددت صاحبتها بتلفيق قضية دعارة»

الصحة

الصحة الروسية: دخان السجائر يسبب العمى للأطفال

حلوى المولد.. النواشف الأقل في السعرات الحرارية

يحمى الجسم من التلوث والسرطان.. أبرز فوائد البروكلى

عقار لعلاج السكرى يساعد فى الإقلاع عن التدخين

الرئيس نيوز

دفاع النواب ترفض مشروع قانون لإنشاء سجن مفتوح

بدء اجتماع اللجنة الخاصة في البرلمان لمناقشة بيان الحكومة

«اقتراحات النواب» توافق على إقامة مشروع سكني جديد بكفر الشيخ

"الوضع ينذر بكارثة".. طلب إحاطة في البرلمان بشأن الجرائم بين طلبة المدارس

منوعات

إيقاف تصوير فيلم أنجلينا جولى وسلمى حايك بسبب الحرب النازية

"اللفت".. أطباق جديدة لخضار مهدور حقه

البرازيل تدرس إلغاء الرسوم على رحلات الطيران

"لوحة فأرة" جديدة لعشاق الألعاب.. تعرف عليها

كشكول

التعليم تصدر قرارً جديداً لتطبيق المادة الخاصة للمتقدمين للدمج

حاسبات بنها تقرر قبول تحويل نجل شهيد "بئر العبد" تقديرًا لتضحيات والده

فرع خريجي الأزهر بإندونيسيا يوزع مجلة "نور" على الأطفال

للأباء والأمهات.. طرق تعليم الطفل علي قول الصدق منذ الصغر

إسلام سياسي

إخواني منشق: مستقبل الجماعة في مصر انتهى لأكثر من 10 سنوات

"الجوكر المصري".. خطة تحريضية جديدة تستخدمها الإخوان ضد مصر

"منهار ويخاف من الجواسيس".. تفاصيل الشهور الأخيرة لزعيم داعش أبوبكر البغدادي

مسؤولون عسكريون: داعش يسعى لتثبيت نفسه في مناطق عراقية

مقالات الرأي
ماجد حبته
واللى يزعل يتفلق
منى رجب
تقييد الحريات لن يكون تحت قبة البرلمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا أغاثون التاسع والثلاثون والرعاية الأمينة
القس. رفعت فكرى
عيد الحب المصرى
المزيد

الثقافة

"الشاطئ" يثير إعجاب جمهور المغرب بمهرجان المعاهد المسرحية

المركز القومي للترجمة يصدر "كيف تحيا فى رفاه"

"مولد خير الأنام" بقصر ثقافة المستقبل

"الثقافة ودورها فى بناء الإنسان" بقصر ثقافة أرمنت

صفحتنا ع الفيس بوك