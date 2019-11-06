الشناوي: لا يوجد نقص في أعداد الأطباء وإنما سوء توزيع

قال الدكتور محمد الشناوي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة العملية التعليمية بكليات الطب بمختلف الجامعات المصرية، والتي حصل أغلبها على الاعتماد الدولي من قبل هيئة الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أن مصر من الدول المصدرة للأطباء بأعداد كبيرة لإنجلترا وأوربا وأمريكا والدول العربية، وهو ما يعكس كفاءة تدريب الأطباء بشكل قد يصل إلى المستويات العالمية.



وأضاف مساعد الوزير، خلال مشاركته في فعاليات اليوم الرابع والختامي من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثالثة الذي تنظمه وزارة التخطيط بالتعاون مع جامعة الدول العربية، أن أزمة العجز في عدد الأطباء ببعض التخصصات ناتج بشكل أساسي عن سوء توزيع الأطباء على مستوى الجمهورية، وليس لقلة الأعداد كما يعتقد البعض.



ولفت مساعد الوزير، إلي أن أسباب أزمة سوء توزيع الأطباء بعضها يتعلق بالمقابل المادي ومعاملات المواطنين مع الأطباء، مشددًا على أهمية دور الإعلام في التعريف بأهمية دور الأطباء وخلق حالة من الوعي داخل المجتمع لتسهيل مهمة الأطباء خاصة ممن يعملون في التخصصات الحرجة.