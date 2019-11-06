ضبط هارب من حبل المشنقة في الخليفة

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عامل رخام هارب من تنفيذ حكم بالإعدام شنقًا في قضية قتل واستعراض قوة، بالخليفة.



تعود الواقعة عندما تمكن ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "ا. س"، 36 سنة، عامل رخام، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل واستعراض قوة" مقضي فيها بالإعدام.



بمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، واللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.