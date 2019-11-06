خناقة على كرسي تسجن عاطلاً وموظفاً 3 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات؛ لاتهامهما بالتعدي على موظف في مشاجرة بسبب خلافهما على مقعد في قهوة بالمرج، وحيازة سلاح ناري.



أسندت النيابة للمتهمين "فتحي. م"، مسجل خطر، و"حميد. ج"، عاطل، التعدي على "أسامة. ا"، موظف، باستخدام "مطواة" وتهديده بسلاح ناري "فرد خرطوش" بدون تصريح وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا وإحداث إصابات في المجني عليه.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة نتج عنها إصابة موظف، فانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه بسبب خلافات على مقعد في القهوة، وتم ضبط المتهمين واعترفا بإصابة المجني عليه.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة التي قررت إحالتهما للجنايات.