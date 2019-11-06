التحفظ على مخزن مواد غذائية غير مرخص في الساحل

قررت نيابة الساحل الجزئية، اليوم الأربعاء، التحفظ على كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



كانت أجهزة الأمن بالقاهرة برئاسة اللواء محمد منصور، مدير الأمن، تمكنت من ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية لإدارته بدون ترخيص.



وتبين حيازته 78 كيلو مقطعات "لحوم، كبدة"، طن فول مجهول المصدر وغير مصحوب بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.