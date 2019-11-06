ضبط عاطل بـ4 كيلو حشيش في المطرية

نجح ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط عاطل يروج مخدر الحشيش في المطرية.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن ضباط قسم شرطة المطرية من ضبط "ك. ع. ص" 54 سنة، عاطل، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وعثر بحوزته على 4 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، 500 جنيه، هاتفى محمول، وسلاح أبيض "مطواة".



بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.