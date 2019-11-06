نظرة إلى أجمل إطلالات النجمات بحفل CFDA 2019

تألقت نجمات هوليوود وأشهر عارضات الأزياء على منصة حفل مجلس الموضة الأمريكي CFDA السنوي لعام 2019 في نيويورك، حيث شهد الحفل تجمعًا كبيرًا لمحبي الموضة وصانعي الأزياء فى العالم.



وتزينت جيجي حديد، فى حفل CFDA بفستان طويل أسود اللون، ونسقت معه حقيبة صغيرة باللون الذهبي، ورفعت شعرها لأعلى ليناسب إطلالتها، أما شقيقتها "بيلا حديد" فظهرت فى الحفل بإطلالة كاجول أنيقة، فتألقت بجامبسوت أسود اللون ناعم، من علامة ألكسندر وانج.



كما شهد الحفل حضور لافت لعارضة الأزياء الشهيرة آشلي جراهام، وهى حامل، ما أدى إلى ظهورها بشكل أكثر أنوثة متألقة بفستان من تصميم Christopher john Rodgers.



فيما اختارت عارضة الأزياء تايلور هيل، بذلة التوكسيدو السوداء من علامة رالف لورين Ralph Lauren، أما جاسمن توكس، فظهرت بفستان أنيق من اللون الأبيض بلياقة عالية.



ونستعرض فى الصور التالية أجمل إطلالات النجمات بحفل CFDA 2019.

