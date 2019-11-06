أمطار على القاهرة خلال 72 ساعة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الأيام المقبلة ستشهد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وعلى اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الحرارة في معدلها الطبيعي وتستمر هكذا خلال الـ72 ساعة المقبلة، مع وجود الشبورة المائية وانخفاض نسبة الرطوبة والرياح.



ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدًا الخميس، ﻃﻘسًا ﻣﻌﺘﺪلًا ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎلية، ﻣﺎئلًا ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻘﺎﻫﺮة وﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرًا ﻣﺎئلًا ﻟﻠﺒﺮودة ﻟﻴﻼً.



كما ﺗﻘﻞ اﻟﺮؤية ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺻﺒﺎﺣًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴفة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، وﺗﻈﻬﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط الأﻣﻄﺎر ﻋلى ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﺟﻨﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﺣﻼﻳﺐ وﺷﻼﺗﻴﻦ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎلية ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺴﻮﻳﺲ.