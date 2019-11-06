ورشة عمل عن الصحافة الإلكترونية في مكتبة مصر الجديدة

تنطلق غدًا الخميس، في مكتبة مصر الجديدة، ورشة عمل عن الصحافة الإلكترونية تتناول عوامل ظهورها وتطورها، كما تتعرض إلى خصائصها وجمهورها على نحو عام، بالتعاون مع الكاتب الصحفى محمد رفعت.



وقال بهجت شاكر، مدير عام الجمعية، إن الورشة تنفذ في 12 ساعة بواقع 6 محاضرات أيام الأحد والخميس من كل أسبوع على مدار 3 أسابيع.



الكاتب الصحفي محمد رفعت يشغل الآن منصب نائب رئيس تحرير مجلة أكتوبر، وساهم في إنشاء موقع صدى البلد الإلكتروني، وعمل بالعديد من الصحف والمجلات العربية، من بينها الحياه اللندنية والشرق الوسط، وهو عضو جمعية كتاب ونقاد السينما، وصدر له روايتا "رقصة اللبلاب" 2009، و"امرأة غير قابلة للكسر" عام 2013، وديوان شعر "جرب أن تفقد ذاكرتك" عام 1990، وكتاب "محاورات المصريين" عن دار شرقيات عام 2011، وكتاب "من قتل إبراهيم الفقي" عن دار كتابي 2014، وكتاب "الآخر بين الرواية والشاشة" عن دار المعارف عام 2015.

