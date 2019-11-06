تسليم هارب من 863 حكمًا لـ"السجون"

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأربعاء، بتسليم متهم هارب من تنفيذ 863 حكمًا قضائيًا ودفع 8 ملايين جنيه غرامات، إلى مصلحة السجون.



تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الأزبكية، من ضبط "ي. ع" 45 سنة، مطلوب لتنفيذ 41 حكم حبس في سرقة تيار كهربائي، بإجمالي حبس 38 سنة و5 أشهر، و822 حكم غرامة في سرقة تيار كهربائي بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 8 ملايين و405 جنيهات، بإجمالي 863 حكمًا.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، فأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.