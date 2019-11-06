حبس متهمين بتهريب عملات أجنبية في مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس شخصين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بإجراء عمليات تحويل بالعملات الأجنبية بطرق احتيالية في مدينة نصر، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارًا يفيد بضبط عاطل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، وصاحب مكتب استيراد وتصدير، حال استقلالهما سيارة قيادة وملك الأول، وبحوزتهما 181 ألف جنيه مصري، 9905 دولار أمريكي، ماكينتان فيزا مشتريات، 185 كارت فيزا خاصين ببنوك بذات الدولة.



بمناقشتهما أقر الأول بأن كروت الفيزا المضبوطة بحوزته خاصة بمواطنين من دولته، والتي تحوي حسابات بالدولار، وتهريبها داخل البلاد بقصد سحب تلك المبالغ من البنوك المصرية بالاشتراك مع المتهم الثاني عن طريق إجراء عمليات شراء وهمية باستخدام ماكينتي المشتريات المضبوطة بحوزتهما، وتهريب تلك الأموال عقب ذلك إلى دولته مرة أخرى.



بمواجهة المتهم الثاني بأقوال المتهم الأول أيدها وأقر بتحصله على ماكينتى المشتريات من شخصين نظير تحصلهما على مبلغ مالي، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.