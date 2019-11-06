تحالف ستار العالمى للطيران ينقل 2000 راكب بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بشركة ميناء القاهرة الجوى، بأن شركات تحالف ستار العالمى للطيران ستُسيّر طوال اليوم الأربعاء، 18 رحلة جوية دولية إلى مختلف المدن والعواصم العربية والإفريقية والعالمية، لنقل ما يقرب من 2000 راكب من مختلف الجنسيات.



وأضاف المصدر أن مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى والمخصص لرحلات شركة مصر للطيران وشركات تحالف ستار العالمى للطيران، يشهد خلال الفترة الحالية انخفاضًا نسبيًا فى حركتى السفر والوصول، نتيجة انتهاء الفصل الصيفي والإجازات المدرسية.



وأشار إلى أن عمليات التطوير والصيانة بمبنى الركاب رقم 3 ما زالت جارية، خاصة فى ظل حرص مسئولى وزارة الطيران المدنى على ضرورة تطوير جميع مباني ومنشآت مطار القاهرة، لاعتبار مطار القاهرة البوابة الرئيسية لدخول البلاد.