خبيرة سياسية: تركيا تبتز المجتمع الدولي بورقة اللاجئين

قالت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، إن تركيا تمارس نوعًا من أنواع الضغوط على المجتمع الدولي بورقة اللاجئين بشكل عام، سواء كانت ضغوط أحادية أو ضغوط على عدد من المستويات، فضلًا عن افتعال تركيا لمنوشات مع دول الإتحاد الأوروبى.



وأضافت "زهران"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك متابعات مع الإتحاد الأوروبي لزيادة المزايا المالية لتركيا، لتغطية الخطة التركية لإعادة توطين اللاجئين السوريين في الشمال السوري على حد زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر جميع هذه الأمور "مغلوطة قانونيًا"، وذلك لأن هناك عدد من المآخذ القانونية على سر الإتفاقية أو "المعاهدة" التى تمت فى 2016، والتي طرحها عدد من الإنقلاب المرن من جانب تركيا على سياق الإتفاقية، وكانت بمثابة تستر على الإنقلاب التركي فى فترة 2016، وما تبعها من منواشات سياسية مع اليونان.