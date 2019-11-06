"الفقي": مصر تتعرض لحرب ممنهجة من الشائعات

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، في أحد فنادق القاهرة ندوة بعنوان "مواجهة الشائعات وتماسك الدولة"، يتحدث فيها عدد من الشخصيات العامة والمثقفون والإعلاميون، ويشارك فيها مؤسسات الدولة، والإعلام، وأساتذة الجامعات.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذه الندوة تأتي تأكيدًا على دور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات، التي تتكاثر وتتزايد، وتحاصر المواطن الذي يحتاج دائمًا إلى التسلح بالوعي في مواجهتها".



وأضاف أن الندوة تتناول كيفية مجابهة الشائعات، والحد من تأثيراتها الضارة، ورفع منسوب الثقة في العلاقة بين المواطن والدولة، وذلك من خلال إظهار ما تحويه هذه الشائعات من مغالطات، وما تقدمه الدولة من مشروعات، وإنجازات تتحقق على أرض الواقع.



وشدد على أن الدولة المصرية تتعرض لحرب شائعات ممنهجة تقودها جهات معادية إقليميًّا، ودوليًّا؛ بهدف زعزعة الاستقرار، وتقويض جهود التنمية، وبث الفرقة والانقسام في المجتمع، وإحداث شقاق في العلاقة بين المواطنين، وهو ما يستوجب يقظة كل المؤسسات لمواجهة الشائعات، ورفع وعي المواطن.

