حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت، قالت:
مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات
عاطفياً: حاول أن تتفادى إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً .
صحياً: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو .
مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات
عاطفياً: حاول أن تتفادى إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً .
صحياً: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو .