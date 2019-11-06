حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الحوت، قالت:



مهنياً: وجود القمر في برجك يجعلك تشعر بالانفراج والتقدم الملموس معنويات مرتفعة وعزيمة اكبر ما يجعلك تسيطر من جديد على كافة المستويات

عاطفياً: حاول أن تتفادى إحراج الشريك ما دامت الأمور لم تصل إلى طريق مسدود، لأن عواقب ذلك قد لا تحتملها لاحقاً .

صحياً: حان الوقت لحسم وضعك الصحي، فالمستقبل غير مطمئن إذا استمرت الأمور على هذا النحو .

