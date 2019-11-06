الكهرباء تشارك فى مؤتمر تفعيل التبادل التجارى للطاقة

شاركت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية "للمؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي" والمنعقد بالقاهرة، ويتم تنظيمه بالتعاون بين كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي وجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتبادل الطاقة مع دول الجوار.



وذكر بيان صحفي للوزارة، أن المؤتمر الذي يستمر يومين يناقش عددًا من الموضوعات، من بينها الأهمية الاستراتيجية لتبادل الطاقة الإقليمية وتأثيرها على اقتصاديات الدول العربية، والفرص والتحديات التي تواجه التبادل التجاري للطاقة بالمنطقة العربية، والفرص والتحديات التي تواجه تبادل الكهرباء والغاز في العالم العربي، والتنمية المؤسسية ورؤية الدول فيما يتعلق بأسواق تبادل الطاقة.



ويستعرض المؤتمر بعض الخبرات الدولية لتنمية أسواق الكهرباء عبر الحدود، والأسس الرئيسية للمؤسسات والتشريعات الخاصة بالتبادل الإقليمي للكهرباء، وفرص الاستثمار في البنية التحتية الإقليمية لتحقيق النفع من أسواق تبادل الكهرباء.



كما يشارك في المؤتمر وزراء وممثلو وزارات وكبار مسئولين حكوميين بمجال الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى خبراء تبادل الطاقة، وذلك بهدف الوصول إلى توافق في الرؤى وتحفيز التبادل الإقليمي للطاقة، وكذلك الوصول إلى إنشاء شراكات في مجالي تبادل الكهرباء والغاز الطبيعي، وسينضم إليهم خبراء وممثلون عن الصندوق العربي، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وممثلون عن منظمات دولية تعمل في مجال الطاقة.