حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس، قالت:
مهنيًا: اطلب مساعدة الآخرين وتجنب مخالفة الإرشادات، انتبه من قضايا مهنية قد تؤدي إلى جو من عدم الأمان والاطمئنان، وتجاهل الإشاعات.
عاطفيًا: تشرق بجاذبية مميزة في أوساطك الاجتماعية وتترك أثرًا كبيرًا في الشباب حولك تشترك في مناسبات عديدة وتستيقظ من سبات، فيراك الناس في كل مكان.
صحيًا: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة.
مهنيًا: اطلب مساعدة الآخرين وتجنب مخالفة الإرشادات، انتبه من قضايا مهنية قد تؤدي إلى جو من عدم الأمان والاطمئنان، وتجاهل الإشاعات.
عاطفيًا: تشرق بجاذبية مميزة في أوساطك الاجتماعية وتترك أثرًا كبيرًا في الشباب حولك تشترك في مناسبات عديدة وتستيقظ من سبات، فيراك الناس في كل مكان.
صحيًا: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة.