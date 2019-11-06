حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس، قالت:



مهنيًا: اطلب مساعدة الآخرين وتجنب مخالفة الإرشادات، انتبه من قضايا مهنية قد تؤدي إلى جو من عدم الأمان والاطمئنان، وتجاهل الإشاعات.

عاطفيًا: تشرق بجاذبية مميزة في أوساطك الاجتماعية وتترك أثرًا كبيرًا في الشباب حولك تشترك في مناسبات عديدة وتستيقظ من سبات، فيراك الناس في كل مكان.

صحيًا: لديك الطاقة والحيوية هذا اليوم كي تقاوم أي مرض عابر، لكن أعصابك بحاجة إلى الراحة، فمن الأفضل الابتعاد عن الأجواء المربكة.

