حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:55 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:
مهنيًا: تعيش يوما مائيا بامتياز يوم جيد يحمل استثمارات ونوع من مباحثات ونوع من إعادة النظر وجدولة الأعمال الخاصة
عاطفيًا: رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك، وقد تكون على موعد مع بلقاء مصيري.
صحيًا: أنصح لك التقوقع والانزواء وعدم المواجهة من أي نوع لئلا تتوتر أعصابك وتفقد القدرة على ضبطها وتنتهي بك في المستشفى.
مهنيًا: تعيش يوما مائيا بامتياز يوم جيد يحمل استثمارات ونوع من مباحثات ونوع من إعادة النظر وجدولة الأعمال الخاصة
عاطفيًا: رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك، وقد تكون على موعد مع بلقاء مصيري.
صحيًا: أنصح لك التقوقع والانزواء وعدم المواجهة من أي نوع لئلا تتوتر أعصابك وتفقد القدرة على ضبطها وتنتهي بك في المستشفى.