حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب، قالت:



مهنيًا: تعيش يوما مائيا بامتياز يوم جيد يحمل استثمارات ونوع من مباحثات ونوع من إعادة النظر وجدولة الأعمال الخاصة

عاطفيًا: رتّب وضعك بشكل يخفف عنك الهواجس والهموم، ولا تهمل حاجاتك، وقد تكون على موعد مع بلقاء مصيري.

صحيًا: أنصح لك التقوقع والانزواء وعدم المواجهة من أي نوع لئلا تتوتر أعصابك وتفقد القدرة على ضبطها وتنتهي بك في المستشفى.

