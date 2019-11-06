إلغاء رحلة دولية بمطار القاهرة بسبب انخفاض الأعداد الركابية

تسبب انخفاض الأعداد الركابية فى إلغاء رحلة جوية دولية تابعة لشركة طيران مصرية خاصة، نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية من إقلاعها، بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولى، تلقى إخطارًا من الشركة المصرية العالمية للطيران، يفيد بإلغاء إقلاع رحلتها رقم 905 والمتجهة إلى مطار جدة الدولى بالمملكة العربية السعودية، نتيجة عدم الجدوى الاقتصادية بسبب انخفاض أعداد المسافرين على متن تلك الرحلة، وعلى الفور تمت استضافة المسافرين بصالات الترانزيت بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة القديم، تمهيدًا لسفرهم على متن رحلات أخرى متوجهة إلى نفس المقصد.