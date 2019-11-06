حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 6 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العذراء، قالت:



مهنيًا: تزداد الأمور تعقيدًا، إذ يبدأ الحظ بالتراجع شيئًا فشيئًا، وتنتظر أمرًا لا يأتي أو جوابًا يتأخر أو مستندات تتعثر.

عاطفيًا: أحذرك من النزاعات وعليك الانتباه وعدم الانجراف وراء المظاهر، كن عمليًا واحرص على التفاصيل، واطرح الأسئلة وحاول أن تكشف القناع عن غموض ما.

صحيًا: حيويتك ونشاطك يوقعانك أحيانًا في توترات عصبية لن تؤثر فيك، تحب الطعام وهذا ما يؤدي بك إلى زيادة في الوزن، فكن حريصًا على صحتك.

