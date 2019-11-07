لماذا يخشى أردوغان زيارة واشنطن؟

كشف موقع "ميدل ايست آي" البريطاني عن أسباب تردد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة واشنطن، والمقررة في الثالث عشر من نوفمبر الجاري.



وأشار مسؤولون تحدثوا للموقع، شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع، إلى أن أردوغان سوف يرفض زيارة البيت الأبيض المزمعة الأسبوع المقبل بسبب عدة أسباب.



ففي الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة التركية من إدارة ترامب إصدار رد عام، على مجلس النواب الأمريكي بعد أن اعترف بالإبادة الجماعية للأرمن، وأقر مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، ولكن إدارة ترامب لم تستجب لمطلب أردوغان.



لاسيما فقد توقعت أنقرة أنه وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وتركيا، بشأن شمال سوريا الذي تم توقيعه الشهر الماضي، فإن إدارة ترامب ستضغط على مجلس الشيوخ لوقف أي تقدم إضافي، بشأن مشروع قانون العقوبات ضد تركيا، وقال المسؤول "لم يحدث هذا أيضا."



كما طالب المسؤولون الأتراك الإدارة الأمريكية بأن تمنع مظلوم عبدي، رئيس القوات الديمقراطية السورية، من زيارة واشنطن، ولم يتضح بعد ما إذا كان عبدي سيزور العاصمة أم لا، لكن البيت الأبيض لم يتخذ أي خطوات لمنع الرحلة.



علاوة على ذلك، هناك خلاف أوسع حول ما سيناقشه الجانبان خلال الزيارة، حيث يرغب المسؤولون الأتراك في تبادل الآراء حول مجموعة واسعة من المواضيع من سوريا إلى عقوبات محتملة على بنك خلق الذي تملكه الدولة.



هناك أيضا اعتبارات أخرى، حيث قال مصدر في واشنطن لديه معرفة مباشرة بالعلاقات والمناقشات بين الولايات المتحدة وتركيا لميدل إيست اي، إن الكونجرس الأمريكي من المرجح أن يلقي الضوء على الزيارة بإصدار خطاب مشترك يمكن أن يدين زيارة أردوغان.



وتابع الموقع، أن وسائل الإعلام الأمريكية لن تتوقف عن هجومها على أردوغان في حال زار واشنطن، حيث سيشن الإعلام الأمريكي حربا ضروسا على أردوغان، وبالطبع سيتحدثون عن الدعوى المرفوعة ضد الحراس الشخصيين لأردوغان المتهمين بالعنف ضد المتظاهرين.



ومع ذلك، فإن إلغاء الزيارة سيؤدي إلى بعض الخسائر الحقيقية لأنقرة، وهي فقدان الأصدقاء الوحيدين الذين يشعر أردوغان أنهم هم الداعم الوحيد لهم الآن.