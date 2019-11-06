سقوط سيارة فى حفرة وإصابة سائقها ومساعده (صور)



أصيب سائق ومساعده إثر سقوط سيارة شفط صرف صحي في حفرة بمنطقة الإسعاف بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بإصابة سائق ومساعده إثر سقوط سيارة شفط صرف صحي تابعة لشركة مياه البحر الأحمر، نتيجة هبوط أرضي "خندق"، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم عمل محضر بالواقعة وجارِ التحقيق في الواقعة.

من جانبه، أكد شاهد عيان، أن السيارة كانت في طريقها لإصلاح أعطال الصرف الصحي بمنطقة الإسعاف برأس غارب، وبمجرد مرورها أعلى "خندق" قديم حدث هبوط أرضي وسقطت السيارة بالسائق والتباع في حفرة مساحتها تتجاوز 9 أمتار بعمق ثلاثة أمتار تقريبًا.