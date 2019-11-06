حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 6 نوفمبر 2019



عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك، لناحية المظهر والأزياء، بعدما مللت الروتين اليومي، وتخف اهتماماتك العاطفية رغبة منك في تحقيق أمور أخرى تبرز من خلالها.



صحيًا: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب، وركز على الأحداث الجيدة، كن نشيطًا متفائلًا وابتسم للحياة كي تبتسم لك.



قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد، قالت:مهنيًا: تأثيرات إيجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميزًا ومتملكًا من القصص والقضايا التي تريد بحثها. يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل.