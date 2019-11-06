حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:52 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج الأسد، قالت:
مهنيًا: تأثيرات إيجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميزًا ومتملكًا من القصص والقضايا التي تريد بحثها. يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل.
عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك، لناحية المظهر والأزياء، بعدما مللت الروتين اليومي، وتخف اهتماماتك العاطفية رغبة منك في تحقيق أمور أخرى تبرز من خلالها.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب، وركز على الأحداث الجيدة، كن نشيطًا متفائلًا وابتسم للحياة كي تبتسم لك.
مهنيًا: تأثيرات إيجابية تعطيك الدعم والقوة والجرأة لتكون متميزًا ومتملكًا من القصص والقضايا التي تريد بحثها. يوم جيد يقدم لك مفتاح الحل.
عاطفيًا: تميل إلى إحداث تغيير جذري في حياتك، لناحية المظهر والأزياء، بعدما مللت الروتين اليومي، وتخف اهتماماتك العاطفية رغبة منك في تحقيق أمور أخرى تبرز من خلالها.
صحيًا: ابتعد عن الأشخاص الذين يسببون لك المتاعب، وركز على الأحداث الجيدة، كن نشيطًا متفائلًا وابتسم للحياة كي تبتسم لك.