حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 6 نوفمبر 2019
الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج السرطان، قالت:
مهنيًا: يوم واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد.
عاطفيًا: تعيش يومًا إيجابيًا تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيدًا وتبدو جديًا في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.
صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.
مهنيًا: يوم واعد ناجح ونشيط وفعال، وتكون الظروف متآمرة مع مصالحك لكي تعطيك فرصة أخرى إذا لم ترتب أوضاعك بعد.
عاطفيًا: تعيش يومًا إيجابيًا تكون فيه المعنويات العاطفية مرتفعة، يغمرك خلالها الحب والصداقة وتنطلق سعيدًا وتبدو جديًا في خطواتك، فتقيم حسابات لكل شيء وتنجح.
صحيًا: أنت بحاجة إلى الركائز والثبات في حياتك العملية المهنية والعاطفية كي تشعر بالأمان، ابتعد عن الأماكن الصاخبة وابحث عن الهدوء فأنت لا تحب الفوضى.