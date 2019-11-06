كثافة التشغيل تؤخر إقلاع رحلتين بمطار القاهرة

تسببت الأعمال الفنية الدورية وكثافة التشغيل في تأخر إقلاع رحلتين دوليتين بمطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة فى تلك الحالات لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج صالات السفر.



وكان برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة تلقى إخطارا من شركة نسما للطيران، يفيد تأخر إقلاع رحلتها رقم 170 والمتجهة إلى مطار جدة الدولي نتيجة كثافة وطوارئ التشغيل.



كما تلقى برج المراقبة إخطارًا من شركة الخطوط الجوية التركية، يفيد بتأخر إقلاع رحلتها المتجهة إلى مطار إسطنبول الدولي نتيجة طوارئ التشغيل.



وعلى الفور استضافت السلطات الأمنية بمطار القاهرة ركاب تلك الرحلات المتأخرة بصالات الترانزيت، لمنع التكدس والازدحام داخل وخارج الصالات.