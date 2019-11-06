البنوك تهبط ببورصة البحرين فى مستهل التعاملات

هبط المؤشر العام لبورصة البحرين لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعا بتراجع قطاع البنوك التجارية.



وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.02%، بما يعادل 0.34 نقطة خسارة ليصل مؤشرها الى مستوى 1517.70 نقطة.



و تم تداول 3.38 مليون سهم بقيمة 378.811 ألف دينار، فى ظل انخفاض قطاع البنوك التجارية، بينما استقرت باقي القطاعات القيادية وهي قطاعات الاستثمار، الخدمات، الصناعة.



وكانت السهم الأكثر هبوطًا سهم بنك البحرين الإسلامي، بينما كانت الأكثر زيادة سهم الشركة المتحدة لصناعة الورق.



وكانت السهم الذي شهد أكثر تداولات سهم مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة أسهمها في بورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي بعد تداول 2.20 مليون سهم.



يذكر أن بورصة البحرين أعلنت مؤخرًا أنها ستُعلق تداولاتها يوم الأحد المقبل الموافق 13 ربيع الأول من عام 1441 هجريًا ويوازيه 10 نوفمبر من العام الجاري للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1441 هجريا.ً