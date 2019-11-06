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اقتصاد

صعود طفيف لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:09 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
اكرم عمران
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صعدت المؤشرات الكويتية بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من صعود قطاعات الصناعة والعقارات.

إرتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.07 %، كما صعد المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.03 % و0.08 % على التوالي.

وسجل القطاع الصناعي ارتفاعًا بلغت نسبته 0.45 %، وصعد مؤشر قطاع العقارات ينسبة 0.2 %، بينما تصدر الخدمات الاستهلاكية التراجعات بانخفاض نسبته 1.07 %.

وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.05 %، فيما تصدر سهم "الوطنية القابضة" قائمة المتراجعين بنحو 6.65 %.

وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل نحو 13.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 460 صفقة حققت سيولة بقيمة 1.5 مليون دينار.
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