صعود طفيف لمؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات

صعدت المؤشرات الكويتية بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من صعود قطاعات الصناعة والعقارات.



إرتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.07 %، كما صعد المؤشران الرئيسي والأول بنسبة 0.03 % و0.08 % على التوالي.



وسجل القطاع الصناعي ارتفاعًا بلغت نسبته 0.45 %، وصعد مؤشر قطاع العقارات ينسبة 0.2 %، بينما تصدر الخدمات الاستهلاكية التراجعات بانخفاض نسبته 1.07 %.



وجاء سهم "مراكز" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المدرجة بنمو نسبته 9.05 %، فيما تصدر سهم "الوطنية القابضة" قائمة المتراجعين بنحو 6.65 %.



وبلغ حجم تداولات البورصة الكويتية بالمستهل نحو 13.1 مليون سهم جاءت بتنفيذ 460 صفقة حققت سيولة بقيمة 1.5 مليون دينار.

