موقع أوروبى يكشف "نتائج المقاطعة العربية" لقطر

كشف موقع "مودن دبلوماسي" الأوروبي أضرار المقاطعة العربية من كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لقطر.



وقال الموقع إنه بدءا من يوم 5 يونيو 2017، قررت الدول الأربعة، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، بما في ذلك حظر جوي وبري وبحري على قطر.



وتابع الموقع، أن العوامل التي دفعت الدول الأربعة لمقاطعة قطر، قربها من إيران البلد التي عرف عنها دعهما للأنشطة الإرهابية في الشرق الأوسط، فضلًا عن دعم قطر للجماعات "الإرهابية" بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.



وتابع الموقع، أن المقاطعة العربية لقطر لها آثار متعددة، بما في ذلك سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث شوهت المقاطعة العربية لقطر سمعتها والتي تحاول الآن تحسينها أمام العالم من خلال استضافتها لكأس العالم.



وأردف الموقع أن هناك آثار قوية من الناحية الاقتصادية على قطر، حيث فقدت قطر أقرب شركاءها التجاريين، حيث يشكل التعاون التجاري بين قطر وتلك الدول الأربع 86٪ من إجمالي التجارة التي تعهدت بها الدوحة مع الدول العربية.



ليس ذلك فحسب، إن لسياسة الحصار أيضًا انعكاسات اجتماعية، حيث أدى الحصار البري والبحري والجوي المفروض على قطر إلى صعوبة انتقال الأشخاص القطريين إلى البلدان المجاورة لها.